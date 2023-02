VDA rechnet mit weniger E-Autos

Berlin. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) rechnet in diesem Jahr mit einem sinkenden Marktanteil für Elektroautos in Deutschland. »Der Anteil von E-Pkw an den gesamten Pkw-Zulassungen dürfte 2023 gegenüber dem Vorjahr leicht um drei Prozent auf 28 Prozent sinken«, sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller gegenüber Welt am Sonntag. Demnach erwartet der Verband bei sogenannten Plug-in-Hybriden einen Einbruch der Neuzulassungen um etwa 30 Prozent. Bei reinen Elektroautos sei hingegen mit einem Absatzwachstum um acht Prozent zu rechnen. (AFP/jW)