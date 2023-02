BRD-Handel mit Großbritannien sinkt

Wiesbaden. Die wirtschaftliche Bedeutung des Vereinigten Königreichs für den deutschen Außenhandel lässt drei Jahre nach dem Brexit immer weiter nach. Das Land rutschte 2022 erstmals in der jüngeren Geschichte aus den Top Ten der deutschen Handelspartner. Das ergab eine Analyse von Daten des Statistischen Bundesamts durch die bundeseigene Gesellschaft Germany Trade and Invest, wie dpa am Sonnabend berichtete. Vor dem Brexit-Referendum 2016 lag das Vereinigte Königreich in der Rangliste der deutschen Handelspartner noch auf Platz fünf. (dpa/jW)