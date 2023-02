Datenschutzverstoß bei »Letzte Generation«

Berlin. Die Klimaschutzgruppe »Letzte Generation« hat offenbar persönliche Daten zahlreicher Mitglieder sowie von Interessierten ungeschützt im Internet aufbewahrt, wie Welt am Sonntag berichtete. Die Daten enthielten demnach Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Wohnorte und Anmerkungen zum persönlichen Befinden sowie über die Bereitschaft, für Aktionen eingesperrt zu werden. Das IT-Fachportal Golem.de sprach am Sonnabend von mehr als 2.200 Betroffenen. Auf Anfrage des Springerblattes habe die Organisation das Datenleck behoben. Gegenüber Welt am Sonntag sprach der Berliner Fachanwalt Niko Härting von einem »Super-GAU«. (jW)