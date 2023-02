Thälmanns letzte Rede

imageBROKER/Harald Wenzel-Orf/picture alliance Thälmann im Kreis seiner Genossen (undatierte Aufnahme vor 1933, Merseburg, Provinz Sachsen)

Drei Sicherungsringe passierte Ernst Thälmann am späten Nachmittag des 7. Februar 1933, als er, wie weitere Mitglieder des Politbüros des ZK der KPD, mit dem Pkw am »Sporthaus Ziegenhals« am Krossinsee ankam. Große Teile des Sicherheitsapparats der KPD waren im Einsatz, um die Tagung der rund 40 hochrangigen KPD-Funktionäre zu schützen. Eine Woche zuvor waren die braunen Mörder von SA und SS mit Fackeln durch das Brandenburger Tor marschiert. Die Einschätzung der KPD und ihres Vorsitzenden Thälmann von 1932 hatte sich mit dem 30. Januar 1933 als richtig erwiesen: »Wer Hindenburg wählt, wählt Hitler.« Die Nazis zögerten nicht, auf Antifaschisten, auf Kommunisten, Sozialdemokraten und Sozialisten Jagd zu machen. Die KPD war zwar noch nicht offiziell verboten, jedoch erheblichen Angriffen der Faschisten ausgesetzt. Die ZK-Tagung der KPD musste bereits unter illegalen Bedingungen und mit großen Schutzvorkehrungen durchgeführt werden.

Die Idee für diese Tagung war schon am 28. Januar 1933 entstanden, als Reichskanzler General von Schleicher zurückgetreten war, was Thälmann und seine Genossen als einen weiteren Schritt hin zur Errichtung einer faschistischen Diktatur in Deutschland interpretierten. Der KPD-Vorsitzende trat an den Genossen Otto Franke heran, damit dieser eine Tagung von ZK und weiteren Funktionären der Partei organisiere. Die Wahl fiel auf die unter Arbeitern beliebte Sportgaststätte südöstlich von Berlin.

Die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler bestätigte die Analysen der deutschen Kommunisten. Die Konservativen beschwichtigten: Hitler sei doch »eingebunden«, flankiert von so ehrenwerten Herren wie Franz von Papen oder dem Krupp-Direktor Alfred Hugenberg, Hjalmar Schacht von der Dresdner Bank, Konstantin von Neurath, Johann Ludwig Graf Schwerin von Krosigk (Großvater von Beatrix von Storch) und so weiter. Hitler werde sich nicht lange halten, bald abwirtschaften, beruhigte die SPD-Führung, obwohl schon eine Woche lang Genossen auch aus der eigenen Partei gejagt, verhaftet und gefoltert worden waren.

Selbstkritik und Aufruf

Während sich in Ziegenhals die führenden Köpfe der KPD illegal versammelten, um den Widerstand zu organisieren und sich auf einen langen Kampf einzustellen, folgten in Berlin 200.000 Menschen einem Aufruf der SPD-Führung. Während die Massen den Aufruf zum Kampf erwarteten, lautete die Losung des SPD-Parteivorstands: abwarten!

Anders die KPD. War Thälmann am 28. Januar mit großer Wahrscheinlichkeit noch von einer »normalen« KPD-Tagung ausgegangen, um den weiteren Kurs festzulegen, so wäre dies mit dem 30. Januar unverantwortlich gewesen. Allein das ZK der KPD hatte mit allen Kandidaten an die 100 Genossinnen und Genossen gezählt.

Das Politbüro beschloss also, für den 7. Februar eine ZK-Sitzung einzuberufen, an der weitere leitende Funktionäre aus dem gesamten Reich sowie Chefredakteure wichtiger Bezirkszeitungen teilnehmen sollten. Thälmann wurde das Referat übertragen. Nach welchen Kriterien die Genossen ausgewählt wurden, ist nicht genau bekannt. Die Funktionen der Teilnehmenden lassen den Schluss zu, dass Genossen mit Masseneinfluss, also Multiplikatoren, ausgesucht wurden, die gewährleisten konnten, dass der beschlossene Kurs der Partei in alle Ecken des Landes getragen würde.

Der Kurierdienst des ZK überbrachte die Einladungen, die nur eine der Anlaufstellen in Berlin nebst Zeitangabe enthielten. Wartezeit: 15 Minuten. Wer diese Zeit überschritt, war »abgehängt«. Der nächste Treff war die Sternwarte Treptow. Dort erwartete Artur Lange die Besucher. Lange führte die Genossen durch die Sternwarte, die anschließend als »Sportlerreisegesellschaft« mit Reisebussen nach Ziegenhals fuhren. Auch sie passierten die zahlreichen bewaffneten Wachposten, die überall um den Tagungsort aufgestellt waren, um einen möglichen Überfall der Nazis zu vereiteln. Dank einer pfiffigen Idee des Genossen Otto Franke gelang es, die Aktivitäten der örtlichen Polizei an diesem Tag in der Region genau zu überwachen.

Wilhelm Pieck begrüßte die Anwesenden, Walter Ulbricht leitete die ZK-Tagung. Ernst Thälmann war von der Situation, in der sich die Partei nun befand, merklich aufgewühlt: »Jetzt droht die Vernichtung der Partei.« In seiner Rede analysierte der 47jährige KPD-Vorsitzende die Klassenkräfte und leitete daraus, neben den Schritten zum Schutz der eigenen Partei, den neuen Kurs ab, wonach alle Antifaschisten zusammenstehen sollten, um durch Massenaktionen und -streiks den Faschismus an der Macht zu stürzen. Seine Ansprache ist sowohl Zeugnis der Selbstkritik angesichts eigener Fehler als auch ein eindringlicher Aufruf an alle Nazigegener zum Kampf. Die »Ziegenhalser Rede« markiert den Beginn des organisierten Widerstands gegen das Naziregime. Thälmann sprach mit lauter Stimme. Sie hallte bis in die Schankstube und über den See. Als Genossen bemerkten, dass das Lokal beobachtet wurde, informierten sie unverzüglich Walter Ulbricht, der die Tagung daraufhin sofort beendete.

Die eine Hälfte der Teilnehmer sollte sich mit den bereitgestellten Reiseomnibussen nach Berlin begeben, die andere mit dem Motorboot »Charlotte« über den See fahren, um vom dortigen Ufer mit der Bahn nach Berlin zurückzukehren. Dank der umsichtigen Leitung der Sitzung erreichten alle Teilnehmer ungehindert ihr Ziel. Als zwei Stunden später die SA erschien, war das Lokal bereits leer.

Beginn des Widerstands

Die Tagung des ZK in Ziegenhals war die letzte, auf der Ernst Thälmann vor den Mitgliedern des Zentralkomitees und vor Vertretern der Parteibezirke und der Massenorganisationen sprach. Die anwesenden Genossen machten sich sofort daran, die in Ziegenhals festgelegte Linie in alle Bezirke zu tragen: die gesamte Partei und alle Antifaschisten zum Kampf gegen die Nazis zu mobilisieren. Aufrufe, Einheitsfrontangebote unter anderem an die SPD und Richtlinien, die die Partei ab dem Februar 1933 herausgab und umsetzte, entsprachen diesem Kurs, der später auf der Berner und auf der Brüssler Konferenz der KPD sowie auf dem VII. Weltkongress der Kommunistischen Internationale weiterentwickelt wurde. Ziegenhals spiegelte sich in den zahllosen, täglichen und nicht enden wollenden gemeinsamen Widerstandsaktionen wider – trotz des Terrors der Faschisten.