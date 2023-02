Myanmar: Militär richtet Tribunale ein

Yangon. Die Regierung Myanmars hat nach der Verlängerung des Ausnahmezustands angekündigt, in 37 als Widerstandshochburgen geltenden Kommunen eine Militärgerichtsbarkeit einzuführen. Auf diese Weise solle gegen »Verrat« und die »Verbreitung falscher Nachrichten« vorgegangen werden, berichteten Staatsmedien am Freitag. In mindestens elf Bezirken – sechs im Handelszentrum Yangon und fünf in der Großstadt Mandalay – bestanden bereits zuvor Militärtribunale. (AFP/jW)