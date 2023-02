Zypern: Wahl eines neuen Präsidenten

Nikosia. In der kleinen EU-Inselrepublik Zypern wird an diesem Sonntag ein neuer Präsident gewählt. 14 Kandidaten bewerben sich um die Nachfolge des konservativen Staatschefs Nikos Anastasiadis, der nach zwei fünfjährigen Amtszeiten nicht mehr kandidieren darf. Sollte im ersten Wahlgang keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreichen, wird am 12. Februar eine Stichwahl stattfinden. Als Favorit gilt der ebenfalls konservative ehemalige Außenminister Nikos Christodoulidis. (dpa/jW)