Russland: Visa für OSZE-Gipfel beantragt

Moskau. Russland will ein Jahr nach Beginn des Kriegs in der Ukraine an der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in Wien teilnehmen. »Wir beschäftigen uns jetzt mit dem Erhalt des Visums. Ich denke, alles wird normal«, sagte Wladimir Dschabarow. Der Vizechef des Außenausschusses im Föderationsrat, am Freitag der Tageszeitung Parlamentarskaja Gaseta. Österreich habe versichert, allen russischen Abgeordneten ein Visum zu erteilen. Russland hatte zuletzt 2021 an einer Sitzung der OSZE teilgenommen. Bei den letzten beiden Versammlungen hatten die Gastgeber Großbritannien und Polen der russischen Delegation die Einreise verweigert. (dpa/jW)