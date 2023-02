Gespräche zwischen Macron und Netanjahu

Paris. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben am Freitag bei einem Treffen in Paris über den Iran und den Krieg in der Ukrai­ne beraten. Insbesondere sei es um Bemühungen zur Beendigung des iranischen Atomprogramms gegangen, hieß es von israelischer Seite. Macron habe sich bei der Gelegenheit entschieden gegen die Fortsetzung des israelischen Siedlungsbaus ausgesprochen, da er eine Zweistaatenlösung untergrabe, teilte der Élyséepalast mit. (dpa/jW)