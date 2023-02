Sudan und Israel bauen »Normalisierung« aus

Khartum. Der Sudan und Israel wollen ihre Beziehungen weiter verbessern, wie die Regierung in Khartum anlässlich des ersten offiziellen Besuchs des israelischen Außenministers Eli Cohen am Donnerstag mitteilte. 2021 war der Sudan den vom ehemaligen US-Präsidenten initiierten »Abraham-Abkommen« beigetreten, welche die Beziehungen Israels mit der arabischen Welt normalisieren sollen und die auch Bahrain, Marokko und die Vereinigten Arabischen Emirate unterzeichnet haben. Das israelische Außenministerium erklärte, es handele sich bei Cohens Besuch in Khartum um eine »historische politische Reise«. (AFP/jW)