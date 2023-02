IG BAU beklagt Zustände bei Saisonkräften

Frankfurt am Main. Die Gewerkschaft IG BAU beklagt schlechte Arbeitsbedingungen und fehlende Kontrollen bei der Saisonarbeit in der Landwirtschaft. Viele Menschen hätten etwa im vergangenen Sommer bei großer Hitze ohne Schutz auf den Feldern gearbeitet und seien nur schlecht krankenversichert gewesen, und Mindestlöhne würden etwa durch Wuchermieten für die Unterbringung unterlaufen, wie sich bei Feldbesuchen der Initiative Faire Landarbeit gezeigt habe. Harald Schaum, der stellvertretende Bundesvorsitzende der IG Bauen, Agrar, Umwelt, sprach am Freitag in einer Pressekonferenz von teils unhaltbaren Zuständen. Saisonkräfte dürften keine Beschäftigten zweiter Klasse sein, so Schaum. (dpa/jW)