»Letzte Generation« störte Merz-Auftritt

Mainz. Klimaschutzaktivisten der Gruppe »Letzte Generation« haben sich in Mainz bei einer Rede des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz vor der Bühne festgeklebt. Zwei von ihnen seien bereits identifiziert worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Gegen sie werde wegen Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung und des Missbrauchs von Notrufen ermittelt. Zu der Störaktion kam es am Donnerstag nachmittag beim Neujahrsempfang der CDU Mainz. Die Aktivisten erklärten, dass der Umgang von Merz und der CDU mit der Klimakatastrophe »beispielhaft für das deutsche Politikversagen« sei. (AFP/jW)