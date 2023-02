US-Außenminister verschiebt China-Reise

Washington. Angesichts von Spionagevorwürfen der USA gegen China hat US-Außenminister Antony Blinken eine fürs Wochenende geplante Reise nach Beijing abgesagt. Der Besuch solle stattfinden, sobald die Umstände dies zuließen, sagte ein Mitarbeiter des Außenministeriums in Washington am Freitag. Anlass der Vorhaltungen gegenüber China ist ein Ballon, der sich in großer Höhe über US-Territorium befinde. Das Außenministerium in Beijing gab am Freitag an, es handle sich um einen wegen starker Winde abgedrifteten Wetterballon. (dpa/jW)