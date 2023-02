Pakistan führt Buslinien für Frauen ein

Islamabad. Im pakistanischen Karatschi sollen künftig die ersten Busse des Landes ausschließlich für Frauen durch die Straßen rollen. »Wir starten mit zehn Fahrzeugen, die durch die verkehrsreichsten Ecken Karatschis fahren, einer Metropole mit mehr als 20 Millionen Einwohnern«, sagte Fida Hussain Baladi, Sprecher der örtlichen Verkehrsbehörde, der dpa am vergangenen Freitag. »Das Ziel ist, Frauen und Mädchen einen sicheren Transport für den Weg zu Büros, Schulen oder Universitäten« zu ermöglichen, führte Baladi demnach aus. Belästigungen in öffentlichen Verkehrsmitteln sind in dem südasiatischen Land ein weitverbreitetes Problem und dienen Fundamentalisten als Begründung für repressive Maßnahmen gegen Frauen. In Metrolinien größerer Städte gibt es schon länger Frauenabteile, die jedoch auch häufig von Männern genutzt werden. (dpa/jW)