Streit um Isolationshaft

IMAGO/NurPhoto Proteste gegen »41-bis« in Turin am 14. Januar

Der Streit in Italien um die Haftbedingungen des seit mehr als 100 Tagen im Hungerstreik befindlichen 55jährigen Anarchisten Alfredo Cospito spitzt sich weiter zu: Justizminister Carlo Nordio von der faschistischen Regierungspartei »Brüder Italiens« (FdI) erklärte am Mittwoch im Unterhaus des Parlaments, es werde keine Abschaffung des sogenannten 41-bis-Gefängnisregimes geben. Das berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Die italienische Regierung steht unter Druck: In den vergangenen Wochen hatte es verschiedene Aktionen gegen Behördengebäude gegeben, die mit den Bemühungen verschiedener Gruppierungen zur Lockerung der Haftbedingungen für Cospito in Zusammenhang gebracht werden.

»41-bis« ist eine äußerst harte Form der Isolationshaft und war eigentlich für Terroristen und Mafiabosse vorgesehen, um die Kommunikation mit Vertretern ihrer Organisation außerhalb des Gefängnisses zu verhindern. Die Betroffenen haben keine Möglichkeit zu lesen, zu schreiben oder Briefe zu empfangen. Besuche und Hofgang sind extrem eingeschränkt. Eine »grausame, unmenschliche und erniedrigende« Behandlung, wie Amnesty International bereits 2003 urteilte.

Cospito war 2012 verhaftet worden und ist nun der erste Anarchist in Italien, der in diese Form der Isolationshaft gesteckt wurde. Ihm wird vorgeworfen, einem Manager ins Bein geschossen zu haben und einen Anschlag auf eine Carabinieri-Kaserne verübt zu haben, bei dem es keine Verletzten gab. Er protestiert seit Jahren gegen seine Haftbedingungen und wird von Anarchisten und linken Intellektuellen unterstützt. Wegen der anhaltenden Proteste wurden in Rom bereits die Sicherheitsvorkehrungen für bestimmte Ziele und Orte erhöht.

Justizminister Nordio begründete am Mittwoch seine Ablehnung einer Abschaffung von »41-bis« damit, dass Cospito gezeigt habe, dass er »perfekt dazu in der Lage ist, sich mit der Außenwelt in Verbindung zu setzen, auch in der Haft«. Sein wegen des Hungerstreiks angeschlagener gesundheitlicher Zustand spiele bei den Erwägungen der Behörden bezüglich seiner Haftbedingungen keine Rolle.

Die Regelung »41-bis« geht auf ein Gesetz zurück, das 1975 während der sogenannten Strategie der Spannung angenommen wurde. Unter Leitung des US-Geheimdienstes CIA sollten radikale Linke manipuliert werden, Terrorakte zu begehen, um Italiens KP dafür verantwortlich zu machen.

In der derzeitigen Debatte um das Gefängnisregime spiegelt sich das in den Anfeindungen gegenüber dem sozialdemokratischen PD wider. Am Dienstag erklärte Giovanni Donzelli von den FdI im Parlament, dass Cospito im Gefängnis mit Mafiabossen über die Abschaffung von »41-bis« gesprochen habe und vier PD-Abgeordnete ihn besucht hätten. An die Sozialdemokraten gewandt, fragte Donzelli, der im für die Beaufsichtigung der Geheimdienste zuständigen Ausschuss sitzt, ob der PD »auf der Seite des Staates oder auf der Seite der Terroristen« stehe.

Die Opposition forderte Donzelli daraufhin auf, seine Funktionen aufzugeben. Die PD-Fraktionsvorsitzende Debora Serracchiani erklärte dazu, er hätte keinen Zugang zu den geheimen Dokumenten über die Besuche haben dürfen. Sie seien ihm von dem für den Strafvollzug zuständigen Staatssekretär im Justizministerium, Andrea Delmastro Delle Vedove, zugespielt worden. Ihn rief Serracchiani zum Rücktritt auf.

Cospito kämpft unterdessen weiter. Am Mittwoch habe er dem Politiker Michele Usuelli von der Partei Più Europa/Radicali bei dessen Besuch erklärt, er »wolle leben«, wie ANSA berichtete. Der Inhaftierte kämpfe weiter für eine »Humanisierung« des »41-bis«-Reglements, auch wenn er durchaus verstehe, dass eine »Kommunikation zwischen nach ihm Inhaftierten und der Außenwelt verhindert« werden müsse.