Verlage bemängeln Post-Zustellung

Berlin. Zeitschriftenverlage fordern von der Deutschen Post eine verlässlichere Zustellung ihrer Magazine. Der Bundesgeschäftsführer des Medienverbands der freien Presse (MVFP), Stephan Scherzer, sagte am Montag zu dpa: »Über 90 Prozent der Aboauflage der Zeitschriften sind auf die Post angewiesen.« Die Post dürfe sich ihrer Verantwortung nicht entziehen, gerade weil sie infolge mangelnden Wettbewerbs quasi eine Monopolposition habe. »Die Qualität in der Zustellung ist immer wieder ein großes Problem, sie muss sich weiter verbessern, und die Abos müssen pünktlich in den Haushalten ankommen.« (dpa/jW)