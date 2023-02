Vidicom/Bernard Charles/ZDF Überschall für Oberschicht: Die Concorde

Im Reich von Kreuzotter und Co.

Österreichs Schlangen hautnah

See you on the Otter side: Es schleicht sich in Österreich. Schlingnatter, Kreuz- und Wiesenotter gehen dort auf Jagd. Alle Ophidiophoben, die extra von Australia nach Austria umgezogen sind, schauen lieber weg. A 2016.

3sat, 11.05 Uhr

Die magische Welt der Bäume

Die Lärche

Grundschulpädagogen haben diesen Baum gezüchtet, um uns in Sachen Orthographie zu züchtigen: Denn das »ä« im Namen hat der Nadelbaum, weil er seine Nadeln winters abwirft, so landen die Striche oben auf dem »a«, und so kann man ihn unterscheiden vom Singvogel Lerche. Wer was anderes sagt, schreibt »nämlich« bestimmt auch mit »h« oder liegt vorm Aldi und stinkt nach Bockwurst! D 2021.

3sat, 15.40 Uhr

Selbstverliebt, machthungrig, kaltherzig

Lady Macbeth steht gerade auf der Bühne und überzeugt ihren Gatten davon, Duncan zu töten, damit er dessen Platz als König Schottlands einnimmt. Alles gut. Aber dann nimmt jemand eine Reihe vor dir Sprachnachrichten auf. Überhaupt: Welcher Dramaturgennullapostel hat versucht, Shakespeare in einen Polleschianer zu verwandeln? Und dann macht dir noch wer die Armlehne streitig. Über das gehäufte Unterwegssein von Arschlöchern und wo sie herstammen. D 2021.

3sat, 20.15 Uhr

Die Concorde

Gescheiterte Ingenieurskunst: Im ­Juli 2000 stürzte die Concorde F-BTSC zwei Minuten nach ihrem Start vom Pariser Flughafen Charles de Gaulle ab, 113 Menschen starben. Damit endete die Zeit des Personentransports in doppelter Schallgeschwindigkeit, mit der jene, die es sich leisten konnten, innerhalb von dreieinhalb Stunden von Mitteleuropa aus New York erreichen konnten. D/F/USA 2020.

Arte, 21.05 Uhr

Mobbing

Beleg dafür, dass Mehrheitsentscheidungen nicht automatisch demokratisch sein müssen: Mobbing. Über eine Praxis der Schikane. D 2021.

HR, 21.45 Uhr

Schluss mit der Magersucht – Lena will es schaffen

Dem RKI zufolge liegt der Anteil an Jugendlichen zwischen elf und 17 Jahren, die unter Essstörungen leiden, bei einem Fünftel. Mädchen sind dabei doppelt so häufig betroffen. Verstärkend wirken können dabei unter anderem »ein niedriger Sozialstatus, die Herkunft aus einer Migrantenfamilie«, wie es auf der Webseite des RKI heißt. D 2022.

MDR, 22.55 Uhr

Chichinette – Wie ich zufällig Spionin wurde

Marthe Cohn, 1920 in eine jüdisch-orthodoxe Familie in Metz hineingeboren, verliert eine Schwester und ihren Verlobten, die beide in Auschwitz ermordet werden. Ende 1944 wird sie aufgrund ihrer Deutschkenntnisse vom französischen Geheimdienst rekrutiert und gibt sich unter dem Decknamen Martha Ulrich als deutsche Krankenschwester aus. Bis heute berichtet sie als Zeitzeugin. D 2021.

HR, 23.45 Uhr