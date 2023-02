Erneut Razzien in Ukraine wegen Korruption

Kiew. Ukrainische Behörden haben mit neuen Razzien ihr Vorgehen gegen die Korruption im Land fortgesetzt. Dabei wurden Angaben eines hohen Behördenvertreters zufolge am Mittwoch die Wohnhäuser eines Oligarchen und eines ehemaligen Ministers sowie Steuerbüros in der Hauptstadt Kiew durchsucht. Der Fraktionsvorsitzende der Partei von Präsident Wolodimir Selenskij im ukrainischen Parlament, David Arachamia, schrieb in Onlinediensten, dass auch die Leitung der Zollbehörde entlassen worden sei. (AFP/jW)