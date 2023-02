Uniper: Geringere Verluste für 2022

Düsseldorf. Deutschlands größter Gasgroßhändler Uniper erwartet deutlich geringere Verluste als zuletzt angenommen. So beliefen sich die Verluste wegen Gasersatzbeschaffungskosten für das Geschäftsjahr 2022 nach vorläufigen Zahlen auf 13,2 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Düsseldorf mit. Hinzu kämen erwartete, zukünftige Verluste durch Gasersatzbeschaffungskosten von rund 5,9 Milliarden Euro, das ergibt zusammen rund 19,1 Milliarden Euro. Anfang November hatte der jüngst verstaatlichte Konzern diesen Wert auf rund 40 Milliarden Euro beziffert. (dpa/jW)