Apotheken schließen im Rekordtempo

Berlin. Die Zahl der Apotheken in Deutschland sinkt immer weiter. Ende vergangenen Jahres zählte die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände 18.068 Betriebsstätten. Der Rückgang um 393 sei der größte jährliche Verlust in der Geschichte der Bundesrepublik, teilte der Verband am Mittwoch mit. Die Apothekendichte in Deutschland liege bei 22 Apotheken pro 100.000 Einwohner und damit weit unter dem europäischen Durchschnitt von 32. (dpa/jW)