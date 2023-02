Migrationsbeauftragter will schneller abschieben

Berlin. Der Bundesmigrationsbeauftragte Joachim Stamp, der am Mittwoch sein Amt angetreten hat, will sich für eine konsequentere Abschiebung von kriminellen und vermeintlich »illegalen« Migranten einsetzen. Dafür wolle er enger mit den Herkunftsländern zusammenarbeiten, sagte der FDP-Politiker am selben Tag im ARD-»Morgenmagazin«. Der 52jährige soll als Sonderbevollmächtigter in seinem entsprechend dem Ampelkoalitionsvertrag neu geschaffenen Amt dafür sorgen, dass von Kapitalseite gewünschte Migration nach Deutschland geordneter abläuft und Abschiebungen abgelehnter Asylsuchender reibungsloser ablaufen. (dpa/jW)