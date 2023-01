Razzia nach Aufruf für »Nazistützpunkt«

Bremen. In Bremen sind Spezialkräfte der Polizei zu einer Razzia bei einem Faschisten angerückt, der in Videos mit Waffen posiert und in einer Telegram-Chatgruppe zur Gründung eines »Nazistützpunkts« in Nordrhein-Westfalen aufgerufen haben soll. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren am Donnerstag bei dem 32jährigen, der sich selbst als »Nazi« bezeichne, u. a. Messer und Softairwaffen gefunden worden. Die Beamten beschlagnahmten außerdem mögliche Beweismittel wie Mobiltelefone und ließen die Chatgruppe löschen. (AFP/jW)