Palästina: Blinken trifft Abbas

Tel Aviv. US-Außenminister Antony Blinken warb auf der letzten Station seiner Nahostreise am Dienstag bei der palästinensischen Führung in Ramallah für eine Deeskalation im Konflikt mit Israel. Insbesondere forderte Blinken bei einem Treffen mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas, die »Sicherheitszusammenarbeit« mit Israel nicht einzustellen. Diesen Schritt hatte Abbas nach der jüngsten israelischen Razzia in Dschenin in der Westbank angekündigt, bei der zehn Menschen getötet worden waren. (AFP/jW)