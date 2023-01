Weitere Entlassungen im Fall Tyre Nichols

Memphis. Nach dem Tod des 29jährigen Schwarzen Tyre Nichols in der US-Stadt Memphis durch exzessive Polizeigewalt ist ein weiterer Beamter vom Dienst suspendiert worden, wie am Montag (Ortszeit) gemeldet wurde. Damit wurden in dem Fall bisher sieben Polizisten freigestellt. Ebenfalls am Montag gab die Feuerwehr der Stadt bekannt, zwei Sanitäter und die Fahrerin eines Rettungswagens entlassen zu haben. Sie hätten das Opfer nicht angemessen medizinisch versorgt. (dpa/jW)