Zahl der Erwerbslosen gestiegen

Nürnberg. Die Zahl der Erwerbslosen ist im Januar in Deutschland gestiegen. Im ersten Monat des Jahres waren 2,616 Millionen Menschen ohne Job, 162.000 mehr als im Dezember und 154.000 mehr als im Januar 2022. Das teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Dienstag mit. Die Erwerbslosenquote kletterte um 0,3 Punkte auf 5,7 Prozent. DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel erklärte dazu, dass ihr besonders die Langzeiterwerbslosigkeit »Sorgen« bereite. Im Januar 2023 seien 886.000 Menschen ein Jahr oder länger erwerbslos, das seien 22,5 Prozent mehr als vor Corona. Gleichzeitig könne die BA immer weniger freie Stellen anbieten. »Wenn die Nachfrage nach Arbeitskräften dann noch krisenbedingt weiter abnimmt, wird es für Arbeitslose immer schwerer, auf dem Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen«, so Piel. (dpa/jW)