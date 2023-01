Rheinmetall auf Expansionskurs

Düsseldorf. Die Rüstungsschmiede Rheinmetall beschafft sich frisches Kapital für die Übernahme des spanischen Munitionsherstellers Expal Systems. Wie Rheinmetall am Dienstag mitteilte, würden dazu noch gleichentags zwei Tranchen von nicht besicherten Wandelanleihen im Volumen von jeweils 500 Millionen Euro an große Investoren verkauft. Im November hatte der Rüstungskonzern angekündigt, Expal Systems für 1,2 Milliarden Euro vom Finanzinvestor Rhône Capital zu kaufen. Rheinmetall reagierte damit auf die gesteigerte Nachfrage nach Mordwerkzeug im Zuge des Ukraine-Kriegs.

Die sächsische Landesregierung zeigte sich am Dienstag »sehr froh« über ein Interesse von Rheinmetall am Bau eines Pulverwerks. Ein Regierungssprecher sagte gegenüber dpa, die Staatsregierung begleite und unterstütze Investitionen von Interessenten und Unternehmen in Sachsen. (Reuters/dpa/jW)