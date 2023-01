Heribert Prantl kritisiert Annalena Baerbock

Fabrizio Bensch/REUTERS

In seinem wöchentlichen Newsletter »Prantls Blick« kritisierte der Jurist und langjährige Redakteur der Süddeutschen Zeitung Heribert Prantl am Sonntag Außenministerin Annalena Baerbock:

Nächste Woche ist Mariä Lichtmess. Das ist, vierzig Tage nach Weihnachten, der katholische Festtag, an dem man früher die Krippe eingepackt und den Christbaum entsorgt hat. (…) Am besten gefallen mir die fast vergessenen Bräuche rund um die Kerzen; sie sind Symbol dafür, dass Licht in die Dunkelheit muss. Die Welt ist ziemlich dunkel gerade, sie kann Erleuchtung brauchen. Und wenn es noch so wäre, dass man den im Haushalt für das nächste Jahr benötigten Kerzenvorrat in der Kirche segnen lässt, dann müssten die Leute, die für den Bundeshaushalt zuständig sind, die Kerzen kistenweise dahin schleppen. Es muss viel Licht in die Regierung, zumal ins Außenministerium. Vielleicht sieht Ministerin Annalena Baerbock dann ein, dass es extrem gefährlich ist, von einem »Krieg gegen Russland« zu reden.

Vielleicht sieht sie dann auch ein, dass es die Autorität des Weltstrafgerichts in Den Haag untergräbt, wenn sie jetzt, wie sie es im Einklang mit den Amerikanern macht, ein Ukraine-Sondertribunal fordert. (…) Die Amerikaner wollen unter Aufbietung all ihrer juristischen und diplomatischen Hilfstruppen den von ihnen bekämpften Weltstrafgerichtshof lahmlegen. Sie fürchten den Autoritätsgewinn, den die Ankläger in Den Haag und der Weltstrafgerichtshof hätten, wenn dort Haftbefehle gegen Putin, Lawrow und Co. ausgestellt würden. Die USA bekämpfen den Weltstrafgerichtshof, weil sie ihre Kriege und ihre Kriegführung nicht von einem Weltstrafgericht prüfen und aburteilen lassen wollen. Deshalb soll dieser Weltstrafgerichtshof durch ein Sondertribunal ausgebootet werden, das sich offenbar in Den Haag schon im Aufbau befindet.

Die Initiative »Deutsche Wohnen & Co enteignen« wandte sich am Montag in einer Pressemitteilung gegen die Einmischung von Bundeskanzler Olaf Scholz in den Berliner Wahlkampf. Er hatte Vergesellschaftung abgelehnt:



Die SPD-Spitze torpediert ihren eigenen Parteitagsbeschluss, wenn sie sich weigert, den mit fast 60 Prozent gewonnenen Volksentscheid umzusetzen. Warum lässt die SPD-Basis sich diese Einmischung von oben bieten? Wo bleibt der Aufstand an der Parteibasis für bezahlbare Mieten?

Die Aussage von Franziska Giffey zu möglichen Koalitionen nach der Wiederholungswahl macht zudem deutlich: Giffey will die demokratisch beschlossene Vergesellschaftung von Wohnraum so unbedingt verhindern, dass sie dafür sogar eine Koalition mit CDU und FDP eingehen würde. Nach aktuellen Umfragewerten bedeutet das: eine von der CDU geführte Regierung. Die aktuelle Berliner Koalition will vergesellschaften, nur Franziska Giffey nicht. Sie nimmt also lieber in Kauf, der CDU zu dienen, als den Volksentscheid umzusetzen. Für alle Mitglieder der SPD, die das anders sehen, ist es höchste Zeit, sich jetzt zu Wort melden. (…)

Die Initiative ruft anlässlich der Wiederholungswahl alle Mieter:innen und die mehr als eine Million Menschen, die für den erfolgreichen Volksentscheid gestimmt haben, dazu auf, nur für Parteien und Kandidat:innen zu stimmen, die sich zur Umsetzung des Volksentscheids bekannt haben. Wem dauerhaft bezahlbare Mieten wichtig sind, sollte Volksentscheidsblockierer*innen jetzt abwählen.