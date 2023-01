»Wir können uns Strom nicht mehr leisten«

wirzahlennicht Schluss mit »Energiearmut«: Aktion der Kampagne »Wir zahlen nicht«

Es regt sich Widerstand gegen die steigenden Energiepreise. Ein Mittel der Wahl ist der sogenannte Zahlungsstreik der Anfang des Jahres gestarteten Kampagne »Wir zahlen nicht«. Stand Montag haben sich rund 4.000 Menschen bereit erklärt, daran teilzunehmen. Ist das ein guter Anfang?

Die ganz ähnliche britische Kampagne »Don’t Pay UK«, von der uns kürzlich Vertreter in Berlin besuchten, hatte in der ersten Woche weniger Zusagen als wir. Jetzt sind sie bei etwa 250.000 Leuten. Das entscheidende ist, dass wir es schaffen, den Streik publik zu machen.

Sie haben sich zum Ziel gesetzt, eine Million Menschen für den Zahlungsstreik zu gewinnen. Eine Frist gibt es absichtlich nicht. Aber wenn die kritische Masse erst nach zwei Jahren zusammenkäme, wäre das vermutlich ein Problem. Gibt es doch ein unausgesprochenes Zieldatum?

Das nicht, aber es gibt eine Erwartungshaltung. In einem halben Jahr werden wir vielleicht noch keine Million Menschen zusammen haben, die streiken wollen. Aber eventuell haben sich dann lokal schon genug gefunden, um in den Zahlungsstreik zu treten. Bei der Zielmarke von einer Million geht es um eine kritische Masse an Leuten, die aufgrund ihrer Anzahl einen Schutzschirm bieten kann. Lokal können wir das schon mit weniger Teilnehmern erreichen. Wenn wir zum Beispiel in Leipzig 60.000 Personen haben, ist das ja schon ein sehr großer Anteil der Stadtbevölkerung. Dann ist es realistisch, dort schon früher zu streiken.

Wie erfolgreich ist die britische »Don’t Pay«-Kampagne?

Die Kollegen berichteten uns, was sie mit der Kampagne erreicht hatten, noch bevor sie in den Streik getreten sind: Die Leute spüren, dass sie mit ihren Rechnungen nicht alleine sind. Es handelt sich nicht um individuelles Versagen, weil sie etwa zu viel verbrauchen. Das wird ihnen ja häufig von Politikern suggeriert. Vielmehr haben wir es mit einem politischen Problem zu tun. Im Dezember wurde dann kollektiv entschieden zu streiken, bevor die Zielmarke erreicht ist. Ein Grund dafür war, dass in Großbritannien zu dem Zeitpunkt bereits rund drei Millionen Leute die Rechnungen nicht bezahlen können.

Was können Sie von der britischen Kampagne lernen?

Die Kampagne wurde von drei Leuten gestartet und hat dann viele erreicht. 700 kleine Ortsgruppen hatten sich gebildet. Aber der Kontakt unter diesen lief nicht besonders gut. Das wollen wir anders machen.

Wollen die Leute, die sich bereit erklären zu streiken, auch aktiv werden?

Es gibt unterschiedliche Beteiligungslevel. Man kann streiken, weil man nicht mehr bereit ist, für die Profite der Konzerne zu bezahlen. Man kann sich Material bestellen, um es zu verteilen. Die dritte Stufe ist, dass man vor Ort aktiv wird, sich mit anderen zusammentut, vielleicht einen Infostand macht usw.

In der Geschichte gab es schon erfolgreiche Stromstreiks, auf die Sie sich beziehen. Welche zum Beispiel?

In den 1970er gab es eine Welle an Stromstreiks. In der BRD und in den Niederlanden richteten sie sich gegen die Finanzierung und Subventionierung von Atomkraftwerken. In Ligurien in Italien Anfang der 70er richtete er sich gegen die hohen Strompreise.

Der Stromstreik beinhaltet als ersten Schritt, dass die Streikenden nur noch 15 Cent pro Kilowattstunde bezahlen. Das ist der Preis, der die Kosten für Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen und deren Verteilung decken würde. Nun können aber die Windkraftwerke noch nicht den kompletten Bedarf decken. Ist das ein Konstruktionsfehler in Ihrem Konzept?

Das ist eher ein weiteres Versagen der Politik. Wir müssen wegkommen von den fossilen Energieträgern. Langfristige Konzepte dafür gibt es schon. Aber das ist vielleicht nicht unsere Aufgabe. Wir formulieren unsere Forderungen aus einer Notwendigkeit heraus: Wir können uns den Strom nicht mehr leisten.