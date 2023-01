Norwegen will „Leopard“-Panzer in die Ukraine schicken

Martti Kainulainen/Lehtikuva/dpa

Oslo. Nach Deutschland und weiteren Ländern will auch Norwegen der Ukraine „Leopard 2“ Kampfpanzer zur Verfügung stellen. Die norwegische Regierung unterstütze es, der Ukraine Panzer zu überlassen, und werde selbst dazu beitragen, sagte Verteidigungsminister Bjørn Arild Gram am Mittwoch abend im norwegischen Rundfunksender NRK. Dies geschehe im Rahmen einer breiten Zusammenarbeit mit Verbündeten und Partnern. Wie viele der 36 „Leopard“-Panzer des Landes geliefert würden, könne er noch nicht sagen.

Am Mittwoch vormittag hatte die Bundesregierung mitgeteilt, 14 deutsche "Leopard 2" Kampfpanzer an die Ukraine liefern zu wollen. Ziel sei es, rasch zwei Panzer-Bataillone dieses Typs zusammenzustellen, hieß es in Berlin. Europäische Partner würden ihrerseits dafür Panzer zur Verfügung stellen. (dpa/jW)