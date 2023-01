Russland nicht zum Gedenken an Auschwitz-Befreiung eingeladen

REUTERS/Kacper Pempel

Warschau: Das Museum Auschwitz-Birkenau wird wegen des Krieges in der Ukraine dieses Jahr keine russischen Vertreter zu der bevorstehenden Zeremonie anlässlich der Befreiung des Vernichtungslagers vor 78 Jahren einladen. »Angesichts der Aggression gegen die freie und unabhängige Ukraine sind keine Vertreter der Russischen Föderation zur Teilnahme an der diesjährigen Gedenkfeier eingeladen«, sagte Museumssprecher Piotr Sawicki gegenüber AFP am Mittwoch.

Das Konzentrationslager war am 27. Januar 1945 von sowjetischen Soldaten befreit worden. Bisher war Russland an den jedes Jahr am 27. Januar stattfindenden Gedenkfeiern stets vertreten gewesen. Museumsdirektor Piotr Cywinski sagte, er habe aufgrund des Konflikts »keinen Brief mit einem einladenden Tonfall an den russischen Botschafter« unterschreiben können. (AFP/jW)