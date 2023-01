Neu erschienen

Gefangeneninfo

Die Zeitschrift Gefangeneninfo erinnert an die Erstürmung zahlreicher Gefängnisse in der Türkei im Dezember 2000 durch Sondereinheiten von Militär und Polizei und die vorausgegangenen Kämpfe der Gefangenen. Ein ausführlicher Nachruf ist dem im Dezember 2022 verstorbenen antifaschistischen Aktivisten und ehemaligen Vorsitzenden der DKP Sachsen-Anhalt, Matthias Kramer, gewidmet, der lange auch in der Gefangenen-Solidarität aktiv war. (jW)

Gefangeneninfo, Nr. 444, 47 Seiten, 2 Euro (Ausland: 2,70 Euro), Bezug: Netzwerk Freiheit für alle politischen Gefangenen, c/o Stadtteil- und Infoladen Lunte, Weisestraße 53, 12049 Berlin, Internet: www.gefangenen.info

Mieterecho

Im Januarheft des Mieterechos schreibt Matthias Grünzig über den »Kampf um den Molkenmarkt« in Berlin-Mitte. Die seit 1996 laufenden Planungen für das neue Stadtquartier, das ab 2028 direkt hinter dem Roten Rathaus errichtet werden soll, stünden exemplarisch für die »Auseinandersetzung zwischen der Privatisierungslobby und den Verfechtern einer sozialen Stadtentwicklung«. Hier könne sich die Zukunft der Berliner Stadtentwicklungspolitik entscheiden. Verena Hartmann beleuchtet das »gut eingespielte Netzwerk«, dessen Akteure nicht nur von einer »hochwertigen« Bebauung des Molkenmarkts, sondern auch des Marx-Engels-Forums träumten. (jW)

Mieterecho. Zeitung der Berliner Mietergemeinschaft, Nr. 429, 31 Seiten, kostenlos, Bezug: Berliner Mietergemeinschaft e. V., Möckernstr. 92, 10963 Berlin, E-Mail: me@bmgev.de

IMI-Analyse

Für die kompakte Analysereihe der Informationsstelle Militarisierung (IMI) erläutert Christoph Marischka Ansatzpunkte für eine antimilitaristische Kampagne gegen das Future Combat Air System (FCAS) am Beispiel Stuttgart. Um die »relativ abstrakte Entwicklung des FCAS« mit riesigen Kosten und »technischen und ethischen Dammbrüchen« sichtbar zu machen, müsse es vor allem darum gehen, das »dahinter stehende Netzwerk von Unternehmen und Institutionen herauszuarbeiten«. Stuttgart spiele hier zwar keine zentrale Rolle, trotzdem lasse sich auch deutlich machen, »wie umfassend das Rüstungsprojekt und die damit verbundenen technologischen Entwicklungen sind«. (jW)

IMI-Analyse, Nr. 4/2023, 6 Seiten, Bezug: Informationsstelle Militarisierung (IMI) e. V., Hechinger Str. 203, 72072 Tübingen, kostenloser Download über www.imi-online.de