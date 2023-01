Nachschlag: Am Ende gewinnt Siri

Niko Tavernise/NETFLIX Fassungslos: Die US-Präsidentin interessiert sich nicht wirklich für den Weltuntergang

Man kann es als »schwarze Komödie« (Wikipedia) bezeichnen, oder einfach als Abbild imperialistischer US-Politik. Der Film »Don’t Look Up«, der nur vereinzelt in Kinos lief und seit dem 24. Dezember 2021 auf der Streamingplattform Netflix angeboten wird, lässt kaum ein »Klischee« aus. Ein als »Planetenkiller« kategorisierter Komet rast auf die Erde zu, nach Einschätzung des Wissenschaftsteams, das ihn entdeckt hat, bleiben noch etwas mehr als sechs Monate. Vorsprechen bei der Präsidentin (herrlich machtzynisch: Meryl Streep) und ihrem Stabschefssohn; die Antwort: abwarten und sondieren. Der eigenmächtige Gang zur Presse bringt Festnahme und Sack über dem Kopf – ohnehin ist die Entdeckerin (Jennifer Lawrence) einfach zu emotional, um glaubwürdig »rüberzukommen«. Dann doch die patriotische Rettungsmission mit Nuklearsprengköpfen. Doch der auserkorene Veteranenheld muss umkehren, ein Konglomerat aus Jobs, Bezos und Musk hat seltene Erden und Co. im Kometen entdeckt. Ab jetzt haben die Algorithmen das Sagen. (si)