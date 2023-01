ZUMA Press/imago/Montage jW

Rüstungsgewinne

Zu jW vom 26.1.: »Auch ein ›Leopard‹ kommt nur bis Stalingrad«

Deutsche Panzer gegen Russland, das ist »gute« Tradition in Deutschland. Räder müssen rollen für den Sieg. Endlich kann man sich rächen am »bösen Russen«, der jahrzehntelang vor der Tür stand, und sterben müssen nur Ukrainer. Was soll das alles? Wenn wir uns einmal, frei von Nationalismus, mit dem Problem befassen, kommen wir der Wahrheit näher. Die Aktienkurse von Rheinmetall u. a. steigen, die Rüstungslobbyisten lassen die Sektkorken knallen, das Volk wird von der Inflation geknebelt. Der Ukraine-Krieg wird noch sehr lange dauern, die Profite aller Rüstungskonzerne werden sprudeln, darum geht es. Was immer auch passiert, dieser Krieg schwächt Russland, macht die EU-Bevölkerung arm. Der Hegemonialanspruch der USA wird nur noch von China in Frage gestellt. Die Rüstungsprofite gehen durch die Decke, es sterben nur Russen und Ukrainer, das ist doch der Traum für die deutschen und amerikanischen Kriegsgewinnler. Alles wieder wie vor 100 Jahren, die Menschheit hat nichts gelernt. So traurig wie es klingt, ist es auch: 45 Jahre Kalter Krieg waren die friedlichste Zeit in Europa.

Ronald Prang, Berlin

Macht und Herrlichkeit

Zu jW vom 18.1.: »Wirtschaft im Krieg«

Wenn imperialistische Staaten die ganze Welt als Anlage- und Absatzgebiete für sich in Anspruch nehmen, kann die Konfrontation zwischen den weltweit agierenden Kontrahenten nicht ausbleiben. Die energiepolitische Entscheidung, billiges Erdgas aus Russland zu beziehen, war eine Bedingung für den wirtschaftlichen Aufstieg Deutschlands zur Führungsmacht in Europa. Aber zugleich stärkte dieser Deal die mit den USA konkurrierende militärische Großmacht Russland. Das lassen sich die USA nicht bieten, und schon Obama wusste den Russen weltpolitisch lediglich die Rolle der Regionalmacht zuzuweisen, denn zwei (oder sogar drei, denn China darf man nicht vergessen) Weltordnungsmächte kann und darf es nicht geben. Jan Pehrke beschreibt in seinem Aufsatz anschaulich, wie sich unter diesen neuen Bedingungen die großen Konzerne mit staatlicher Unterstützung eingerichtet haben. Denn der Staat weiß die Produktivität seiner kapitalistischen Ökonomie zu schätzen, schließlich ist deren Gewinnproduktion auf Kosten der arbeitenden Bevölkerung die Grundlage seiner Macht und Herrlichkeit. Und welche Bedeutung hat in diesem Zusammenhang der Ukraine-Krieg? Russland wehrt sich offensiv gegen seine Zurechtstutzung zur – wenn überhaupt – Regionalmacht, und Selenskijs Ukraine nutzt den weltpolitischen Konflikt, um ihr Gewaltmonopol auf dem gesamten von ihr beanspruchten Staatsgebiet durchzusetzen. Für diese hehren Ziele sterben täglich Hunderte Menschen in der Ukraine, verhungern Millionen weltweit, verarmt die arbeitende Bevölkerung auch in den Staaten der zukünftigen Sieger. Und nicht zuletzt operieren die beteiligten Staaten mit der Drohung eines Atomkrieges, dem sich wohl nur diejenigen entziehen können, die die nötigen Mittel dazu haben.

Thomas Königshofen, Neuss

Heuchelei

Zu jW vom 16.1.: »Ausbeutung am Limit«

Ich glaube nicht, dass die in Davos versammelten Weltausbeuter Angst vor Konsequenzen haben – und schon gar nicht werden sie zugeben, dass ihr System an Grenzen stößt. Die scheinheilige Erwähnung der steigenden Lebenshaltungskosten im »Top-Risiko-Ranking« ist nur eine Nebelkerze oder Beruhigungspille – gedacht wohl vor allem für die brav zum Befehlsempfang anreisenden »Staatsoberhäupter«, die dann ihren ausgebeuteten Völkern nach der Rückkehr verkünden können: »Schaut doch mal, das WEF kümmert sich doch um euch, es macht sich Sorgen um die steigenden Lebenshaltungskosten!« Mehr Heuchelei geht wohl kaum noch.

Heinz Kreuzhuber, München

Macht der Eliten

Zu jW vom 16.1.: »›Wir stehen vor dem dritten Weltkrieg‹«

Die Zukunft der Menschheit wird – angesichts der ökonomischen und sozialen Zerstörungen durch die liberale Wirtschaftsordnung – davon abhängen, ob die Menschen mehrheitlich die Ideale echter Demokratie durch eine Beschränkung der Macht der Eliten durchsetzen. Sie tun es nur zögerlich oder gar nicht. Warum? Im Staat wird vertuscht, abgewiegelt, gelogen, und die Menschen werden abgelenkt von den sie betreffenden Problemen und Fragen. Das vollzieht sich über Lügen, Hetze, Verbreitung von Halbwahrheiten und in der »Yellow Press«. Im Ergebnis entstand eine weitverbreitete politische Apathie in der Bevölkerung. Also: Gezielte Volksverdummung wird für die Herrschenden und Reichen zur Überlebensfrage. So kommt es, dass ein Prozent die 99 Prozent der Menschen regiert. Wer nicht mitmacht, sich querstellt, unbequeme Fragen stellt, wird disqualifiziert, totgeschwiegen und ins Abseits gestellt. Die Medien berichten nicht objektiv über unsere gesellschaftliche Wirklichkeit. Die Presse selektiert, verzerrt Meinungen und Tatsachen, verbreitet Falschnachrichten und macht Propaganda – mit dem Ziel, Hass, Nationalismus, Patriotismus zu erzeugen. Noch schlimmer: Jede Friedensaktivität oder Klimaschutzaktivität wird diffamiert. Die Formierung der öffentlichen Meinung ist hierzulande zu einem eigenständigen Zweig geworden. Ergebnis: Die eigene soziale Welt wird als unbeherrschbar, unvorhersehbar und undurchschaubar sowie durch eigenes Handeln nicht mehr beeinflussbar gekennzeichnet.

Siegfried Schneider, Gera

Visionen für Veränderung

Zu jW vom 26.1.: »No more Bullshit-Jobs«

Ein sehr interessanter Artikel. Er zeigt anschaulich, wie das Privateigentum an den Produktionsmitteln auch in der Arbeit das Nützliche vom zum Überleben Notwendigen trennt. Der Kapitalismus hat den daraus resultierenden Irrsinn lediglich auf Höhen getrieben, die ihn für alle sichtbar machen, die sehen wollen. Dass solche Zustände dringend der Veränderung bedürfen, ist offensichtlich, auch wenn es den meisten Weltbewohnern längst noch nicht klar sein dürfte. Visionen, wie das zu ändern wäre, brauchen wir dringend. Über das Praktische oder Unpraktische der dabei geäußerten Vorstellungen wird die Zeit entscheiden. Was für diejenigen aus dem Artikel wohl auch zutreffen wird. Warum die Überschrift allerdings unbedingt englisch sein musste: Es wird wohl ein Geheimnis bleiben.

Joachim Seider, Berlin