Onlinepetition: DKP fordert Entlassung von Annalena Baerbock

Die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) fordert in einer Petition die Entlassung von Außenministerin Annalena Baerbock. In einer Pressemitteilung vom Sonntag heißt es dazu:

Mit ihrer Kriegserklärung gegen Russland im Europarat hat Außenministerin Annalena Baerbock ihren Amtseid gebrochen. Sie fügt den Menschen in diesem Land großen Schaden zu. Die DKP fordert daher die unverzügliche Entlassung Baerbocks.

Mit dem Satz »We are fighting a war against Russia« (Wir führen einen Krieg gegen Russland, jW) hat sie die Welt einen Schritt näher an den Atomkrieg gebracht. Mit den deutschen Panzern, die nun wieder gen Russland rollen, den Ausbildungslagern wie in Grafenwöhr und den in Büchel lagernden US-Atomraketen würde Deutschland unweigerlich zum Austragungsort eines solchen Krieges.

Der Parteivorstand der DKP hat eine entsprechende Petition »Baerbock muss weg« (openpetition.de) veröffentlicht: kurzelinks.de/Baerbock-muss-weg.

Der Parteivorstand prüft zudem juristische Schritte gegen Baerbock wegen des Verstoßes gegen Artikel 26 (Handlungen gegen das friedliche Zusammenleben der Völker) und Artikel 56 (Amtseid) des Grundgesetzes.

Das syrische Außenministerium hat Stellung genommen zum am Freitag veröffentlichten Abschlussbericht der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW). In diesem wird festgehalten, dass am Abend des 7. April 2018 aus mindestens einem Hubschrauber der syrischen Eliteeinheit »Tiger Forces« zwei Behälter mit giftigem Chlorgas auf zwei Wohnhäuser in Duma nahe der Hauptstadt Damaskus geworfen worden sein sollen. Die staatliche Nachrichtenagentur SANA vermeldete dazu am Sonnabend:

»Syrien lehnt den Bericht des sogenannten Investigation and Identification Team (IIT) der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) über den angeblichen Angriff mit chemischen Waffen in Duma am 7. April 2018 sowie dessen Schlussfolgerungen vollständig ab«, so das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und Auswanderer in einer Erklärung.

Dem Bericht fehle es an wissenschaftlichen und objektiven Beweisen, und kein vernünftiger Mensch oder Fachmann könne zu solch irreführenden Schlussfolgerungen kommen.

»Diejenigen, die diesen Bericht erstellt haben, vernachlässigten die objektiven Beobachtungen der Vertragsparteien, Experten, Akademiker und ehemaligen OPCW-Inspektoren, die für ihre Expertise und ihr Wissen bekannt sind«, heißt es in der Erklärung weiter. Das Außenministerium fügte hinzu, dass dieser irreführende Bericht Syrien nicht überrascht habe und einmal mehr die Richtigkeit seiner Position zu den OPCW-Berichten beweise, denen es an Glaubwürdigkeit fehle.

»Syrien und viele andere Länder waren gegen die Anerkennung des sogenannten Investigation and Identification Team (IIT), dem es an Legitimität mangelt. Syrien ruft alle Staaten in der OPCW und den Vereinten Nationen auf, ihrer Verantwortung gerecht zu werden, um die Unabhängigkeit, Glaubwürdigkeit und Zukunft dieser Organisation zu bewahren und nicht zuzulassen, dass die USA und andere westliche Länder ihre Arbeit dominieren, ihre Aufgaben politisieren oder diese Organisation als Instrument zur Erreichung ihrer politischen Ziele benutzen«, heißt es in der Erklärung abschließend.