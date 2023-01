Biobauern haben kaum höhere Düngerkosten

Berlin. Deutlich höhere Düngemittelkosten schlagen bei vielen Bauern in Deutschland hart ins Kontor. Biolandwirte sind davon nach amtlichen Daten aber so gut wie verschont geblieben. Im Ende Juni abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2021/22 stiegen Aufwendungen dafür bei konventionellen Betrieben im Schnitt auf 206 Euro pro Hektar nach 123 Euro im Wirtschaftsjahr zuvor, wie dpa am Sonntag aus der Antwort des Bundesagrar­ministeriums auf eine Frage des Grünen-Abgeordneten Karl Bär zitierte. Bei Ökohöfen gab es demnach binnen Jahresfrist einen Anstieg von 23 auf 24 Euro. (dpa/jW)