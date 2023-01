Strommix: Anteil an Windkraftenergie sinkt

Bayreuth. Die für die Energiewende wichtigen Windkraftwerke in der Nordsee haben im vergangenen Jahr wieder mehr Strom geliefert als im flautenreichen Jahr 2021. Insgesamt seien 21,13 Terawattstunden Windenergie an Land übertragen worden, meldete dpa am Sonntag mit Bezug auf den Netzbetreiber Tennet. Das seien vier Prozent mehr als im Jahr zuvor. Aber: Der Anteil der Windstromgewinnung auf der Nordsee am Energiemix in Deutschland sank laut Tennet 2022 um knapp einen Prozentpunkt auf rund 16,9 Prozent. (dpa/jW)