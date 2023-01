Lateinamerika anbaggern

REUTERS/Agustin Marcarian Eine Provinz wird gefrackt: Schiefergasfeld »Vaca Muerta« (tote Kuh) in Argentinien

Rohstoffe und Energie: Das sind zentrale Themen der ersten Südamerika-Reise seit Amtsantritt, die Bundeskanzler Olaf Scholz aktuell unternimmt. Drei Tage, drei Länder: Viel Zeit hat Scholz nicht mitgebracht. Am Sonnabend traf er in Argentinien ein, am Sonntag nachmittag ging’s weiter nach Chile, am Montag wird der Kanzler in Brasilien erwartet, schon am Dienstag fliegt er zurück nach Deutschland. Er will Druck machen, um das EU-Freihandelsabkommen mit dem südamerikanischen Staatenbündnis Mercosur endlich unter Dach und Fach zu bekommen. Zudem will er einmal mehr versuchen, einen Keil zwischen seine Gastländer und Russland zu treiben. Vor allem aber treibt ihn um, dass die Großkonflikte mit Russland und China ihren Tribut fordern: Das bisher aus Russland importierte Erdgas muss ersetzt werden, und Berlin sucht nach Alternativen bei der Beschaffung der Rohstoffe für die Energiewende, bei der es – von seltenen Erden bis hin zu verarbeitetem Lithium – derzeit noch auf die Volksrepublik angewiesen ist.

Erste Vereinbarungen konnte Scholz am Sonnabend in Argentinien auf den Weg bringen: eine, die den Ausbau der Zusammenarbeit bei der Energiewende vorsieht, und eine zweite, die sich um deutsche Startups mit geschäftlichen Ambitionen in Südamerika bemüht. Argentinien verfüge über große Potentiale an Wind- und Sonnenenergie sowie an Wasserkraft, konstatiert die Bundesregierung; das wiederum eröffne die Chance, aus dem Land »grünen« Wasserstoff zu beziehen. Man sei »sehr interessiert«, diesbezüglich die Zusammenarbeit »fortzusetzen«, teilte Scholz in Buenos Aires mit. Darüber hinaus hat Berlin es auf argentinisches Erdgas abgesehen. In der Provinz Neuquén im Westen des Landes an der Grenze zu Chile liegt eines der größten Schiefergasfelder der Welt mit dem passenden Namen »Vaca Muerta« (tote Kuh); die Förderung dort soll nach Kräften ausgebaut werden. Die Bundesregierung ist bemüht, verflüssigtes Frackinggas aus dem Feld zu beziehen. Einwohner der Region laufen längst Sturm, weil das Fracking die Umwelt verpestet und Erdbeben verursacht; eine steigende Zahl an Rissen in Hausmauern zeugt davon. Scholz bekräftigte am Sonnabend das rot-gelb-grüne Interesse am Bezug von »Vaca Muerta«-Gas.

Ähnliche Themen waren für die Gespräche am Sonntag nachmittag (Ortszeit) in Chile vorgesehen. Das Land ist gegenwärtig der weltgrößte Lithiumproduzent und gehört neben Argentinien und Bolivien zum sogenannten Lithiumdreieck, das die größten Lagerstätten der Welt aufweist. Aus Chile kommt beispielsweise Lithium für Batterien, wie sie VW in seine Elektroautos einbaut. Auch Argentinien liefert große Mengen an Lithium. Von dort bezieht den Rohstoff zum Beispiel der Batteriezellenhersteller Gotion, an dem VW 26,5 Prozent der Anteile hält, was den deutschen Konzern zum größten Anteilseigner macht. Gotion hat im vergangenen Jahr eine Vereinbarung zum Bau einer Fabrik in Argentinien unterzeichnet, die das Lithium zu Lithiumcarbonat weiterverarbeiten soll. Darauf aufbauend ist langfristig die Herstellung von Batteriezellen in dem südamerikanischen Land geplant – ein echter Erfolg im Bemühen, den argentinischen Anteil an den Wertschöpfungsketten zu erhöhen. Zu erwähnen bliebe freilich, dass Gotion ungeachtet der VW-Anteile ein chinesisches Unternehmen ist. Zum Streben der Bundesregierung, unabhängiger von Beijing zu werden, trägt die Firma auch mit ihren argentinischen Vorhaben nicht bei.

Bei Scholz’ Besuch in Chile standen am Sonntag neben dem Bezug von Lithium und anderen Rohstoffen – Kupfer, Molybdän, Rhenium – auch Lieferungen von »grünem« Wasserstoff auf dem Programm. Deutschland und Chile haben im Jahr 2021 eine »Taskforce Wasserstoff« gegründet, die das riesige Wind- und Sonnenenergiepotential des Landes nutzbar machen soll. Die Menge an Wasserstoff, die dort zumindest theoretisch erzeugt werden könnte, ist – so heißt es – um ein Mehrfaches größer als der gesamte deutsche Importbedarf. Scholz warb nun neben seinem Ansinnen, chilenischen Wasserstoff zu erwerben, um die Nutzung deutscher Klimatechnologien.

In Brasilien wiederum geht es darum, die Beziehungen zur stärksten politischen Macht in Südamerika und zu Deutschlands mit Abstand größtem dortigen Wirtschaftspartner auszubauen. Berlin rechnet sich mit dem neuen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva durchaus Chancen aus. Zu dessen Amtsantritt war zum Jahreswechsel Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Brasília gereist – eine »Charmeoffensive«, hieß es anschließend in Berlin. Scholz wiederum ist, darauf weisen Berliner Regierungskreise stolz hin, der erste Regierungschef, der Lula nach dessen Amtsantritt in der brasilianischen Hauptstadt besucht. Dabei startet die Bundesregierung ihre Kooperationsoffensive in Südamerika in einer Phase langer Stagnation. So lag das deutsch-brasilianische Handelsvolumen im Jahr 2021 (18 Milliarden Euro) klar unter demjenigen des Jahres 2011 (22,3 Milliarden Euro); auch der Handel mit Argentinien und Chile ist im vergangenen Jahrzehnt deutlich geschrumpft (von fünf auf 3,2 Milliarden Euro beziehungsweise von 4,3 auf 3,8 Milliarden Euro). Die Wirtschaftswoche kommentierte trocken, »immer wenn ein deutscher Regierungschef in die Region« fliege, würden die Beziehungen »routinemäßig in höchsten Tönen gelobt«. Blicke man aber »auf die nackten Zahlen«, dann bestehe »zum amtsüblichen Optimismus« wenig Grund.