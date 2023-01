Pflege: Krankenkassen fordern Milliardenzuschuss

Berlin. In der Debatte um die künftige Finanzierung der Pflegeversicherung haben die Krankenkassen einen dauerhaften, steigenden Milliardenzuschuss vom Bund gefordert. »Zu einer fairen Pflegefinanzierung gehört auch, dass die versicherungsfremden Leistungen, die die Pflegeversicherung an Stelle und im Auftrag des Bundes übernimmt, voll gegenfinanziert werden«, wurde Gernot Kiefer vom Vorstand des GKV-Spitzenverbandes am Sonntag von dpa zitiert. Dafür müsse es einen deutlich höheren Bundeszuschuss geben. Kiefer verwies auf die rund 3,3 Milliarden Euro, die die Pflegeversicherung jedes Jahr für Sozialversicherungsbeiträge pflegender Angehöriger zahlt. (dpa/jW)