Raketen, Kampfjets und U-Boote

imago/ZUMA Press Davon hätte der frühere ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, auch gerne welche (Gdynia, 6.10.2018)

Die Ukraine und ihre westlichen Verbündeten führen »schnelle« Gespräche über die Möglichkeit, das Land mit Langstreckenraketen und Militärflugzeugen auszustatten. Das erklärte der Berater des ukrainischen Präsidenten, Michailo Podoljak, am Sonnabend im Interview mit dem ukrainischen Onlinesender Freedom. Die Partner Kiews »verstehen, wie sich der Krieg entwickelt« und sähen die Notwendigkeit, Flugzeuge zu liefern, die in der Lage sind, die gepanzerten Kampffahrzeuge zu decken, die Washington und Berlin vergangene Woche zugesagt haben. Podoljak merkte jedoch auch an, dass einige westliche Regierungen eine »konservative« Haltung gegenüber Waffenlieferungen einnehmen würden, »aus Angst vor Veränderungen in der internationalen Architektur«, wie die US-Agentur AP berichtete.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij erklärte ebenfalls am Sonnabend in seiner abendlichen Videoansprache, dass die Ukraine Raketen mit größerer Reichweite brauche. Kiew wolle damit russischen Angriffen auf ukrainische Siedlungen und Zivilisten zuvorkommen, sagte Selenskij. Die Ukraine benötige »Atacms«-Raketen aus US-Produktion, die eine Reichweite von 300 Kilometern hätten. Washington hat es bislang abgelehnt, solche Waffen an die Ukraine zu liefern. Der ukrainische Vizeaußenminister Andrij Melnyk teilte am selben Tag auf Twitter »eine andere kreative Idee« mit. Er verwies darauf, dass Deutschland »eines der besten U-Boote der Welt, die HDW-Klasse ›212 A‹« produziere und forderte, eines der sechs Boote im Bestand der Bundeswehr in die Ukraine zu schicken. »Dann werden wir die russische Flotte aus dem Schwarzen Meer vertreiben«, so Melnyk.

Eine Lieferung von 24 Kampfjets von westlichen Verbündeten an die Streitkräfte des Landes steht nach ukrainischen Angaben nicht unmittelbar bevor. Juri Ignat, Sprecher der ukrainischen Luftstreitkräfte, wies laut Reuters den Bericht einer spanischen Zeitung zurück, wonach Kiew die Lieferung der 24 Kampfjets bereits anstrebe. Die Ukraine verhandele derzeit nur über Flugzeuge, sagte Ignat dem Onlineportal Babel. Zahl und Typen der Maschinen müssten noch festgelegt werden. Bundeskanzler Olaf Scholz schloss eine Lieferung von Kampfjets an die Ukraine aus und warnte am Sonntag gegenüber dem Tagesspiegel davor, »in einen ständigen Überbietungswettbewerb einzusteigen, wenn es um Waffensysteme geht«.