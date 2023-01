Weitere Beschäftigte von Saarstahl in Kurzarbeit

Völklingen. Die Saarstahl AG plant Kurzarbeit für weitere 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab dem 1. Februar. Als Grund wird die »schlechte Konjunkturlage« sowie eine »mangelnde Nachfrage« angeführt. 1.000 Beschäftigte sind bereits in Kurzarbeit, so dass sich die Gesamtzahl nun auf 2.000 erhöht, wie Saarstahl am Freitag mitteilte. (dpa/jW)