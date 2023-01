Waffenfund bei »Reichsbürger«

Straubing. Die Polizei hat bei einem mutmaßlichen »Reichsbürger« im südostbayerischen Landkreis Passau zahlreiche Waffen und Munition beschlagnahmt. Wie die Beamten des niederbayerischen Polizeipräsidiums in Straubing mitteilten, wurden am Donnerstag sowohl die Wohn- als auch die Arbeitsadresse des 48jährigen durchsucht. Dabei wurden zehn Lang- und drei Kurzwaffen sowie rund 3.000 Schuss Munition entdeckt und beschlagnahmt. An der Durchsuchung auf Beschluss des Amtsgerichts Passau waren etwa 20 Polizisten und mehrere Vertreter des Landratsamts Passau beteiligt. Letzteres hatte dem Mann zuvor alle waffenrechtlichen Erlaubnisse aberkannt. (AFP/jW)