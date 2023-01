Ukrainer zur »Marder«-Ausbildung eingetroffen

Berlin. Drei Wochen nach der Zusage, »Marder«-Schützenpanzer an die ­Ukraine zu liefern, werden nun ukrainische Soldaten in der BRD im Umgang mit den Kriegswaffen geschult. Ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums bestätigte am Freitag, »dass ukrainische Soldaten in Deutschland zur Ausbildung am Schützenpanzer ›Marder‹ eingetroffen sind«. Nach früheren Angaben von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) findet die Schulung in Munster in Niedersachsen statt. Die Bundesregierung hatte am 5. Januar bekanntgegeben, der Ukraine etwa 40 jener Schützenpanzer zu überlassen. (AFP/jW)