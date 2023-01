Karl-Josef Hildenbrand/dpa Neubau eines Mehrfamilienhauses (Landsberg am Lech, 22.3.2022)

In dieser Woche hat Bundesbauministerin Klara Geywitz verkündet, das Ziel der Ampelkoalition, jährlich 400.000 Wohnungen zu bauen, werde wohl auch in diesem Jahr nicht eingehalten. Haben Sie damit gerechnet?

Es überrascht nicht, dass die Ampel den Bau von 400.000 Wohnungen – darunter 100.000 geförderte und damit bezahlbare – nicht schafft. Einerseits steckt die Regierung nicht ausreichend Geld in den sozialen Wohnungsbau, andererseits fallen fortwährend Wohnungen aus der Sozialbindung heraus. Gebaut wurde in den vergangenen Jahren hauptsächlich im hochpreisigen Segment.

Wenn öffentlich subventioniert gebaut wird, muss es bedarfsgerecht geschehen. Wir brauchen einen neuen, am Gemeinwohl orientierten Typus von Baugesellschaften. Dafür könnte es zum Beispiel Steuererleichterungen geben. Wir fordern ein Sondervermögen von 50 Milliarden Euro für den Wohnungsbau. Wenn die Bundesregierung der Bundeswehr 100 Milliarden geben kann, dann kann sie auch die Hälfte davon für dringend benötigte Wohnungen zur Verfügung stellen.

Als Gründe für das Verfehlen der eigenen Ziele nannte die SPD-Politikerin Geywitz den Ukraine-Krieg, steigende Zinsen sowie Lieferengpässe. Überzeugt Sie das?

Das hat den Wohnungsneubau weiterhin stocken lassen, ist aber nicht das Hauptproblem. Es fehlt ein grundsätzliches Konzept, wie man den klassisch geförderten Wohnungsbau fortführen will. Momentan muss ein Bauherr für eine staatliche Förderung bezahlbaren Wohnraum nur für eine bestimmte Zeit vorhalten, kann diesen jedoch in vielen Fällen nach etwa 20 Jahren – bei vorheriger Darlehensrückzahlung auch früher – hochpreisig vergeben. Wenn man öffentliches Geld dafür in die Hand nimmt, muss gesichert sein, dass die Quartiere dauerhaft bezahlbar zur Verfügung stehen – und nicht wie bisher gewinnsteigernd auf dem »freien Markt« landen.

Immer wieder werden die 100.000 öffentlich geförderten Wohnungen, deren Bau die Ampel jährlich versprochen hat, als »Sozialwohnungen« betitelt. Ist das nicht eine Mogelpackung, weil darunter auch sogenannte Förderwohnungen sind, die eher an den Mittelstand zu vergeben sind?

In der Tat. Das regeln die Bundesländer unterschiedlich, müsste aber aus unserer Sicht bundesweit einheitlich sein. Ohne ist es nicht einzusehen, dass öffentliches Geld in den Wohnungsbau fließt, um nur einen Bruchteil bezahlbarer Wohnungen zu errichten. Wird das nicht verändert, werden wir das Problem nicht lösen.

Ist es nicht vielmehr angebracht, Leerstand zu sanieren und Spekulation zu unterbinden?

Die Gesetzeslage muss geändert werden, damit Menschen bei bezahlbaren Preisen leerstehende Wohnungen beziehen können. Vor allem muss alles daran gesetzt werden, den Bestand bezahlbaren Wohnraums, den es noch gibt, zu erhalten. Der politisch durchaus vorhandene Wille hilft leider nicht, weil die FDP das Justizministerium führt.

Stichwort Klimaschutz: Besteht ein Widerspruch zwischen den Zielen, ökologisch nachhaltig zu wirtschaften und zugleich bezahlbaren Wohnraum zu schaffen?

Wir sind dem Erreichen der Klimaziele verpflichtet. Daher müssen wir dafür sorgen, dass Wohnraum energetisch saniert wird. Die Kosten für die dafür notwendigen Maßnahmen dürfen nicht wie bisher von Vermietern an die Mieter weitergereicht werden. Die gesamte Gesellschaft trägt Verantwortung für klimagerechtes Handeln. Dafür muss es zusätzliche Fördermittel geben.

Laut Zwischenbericht der sogenannten Expertenkommission, die in der Hauptstadt die Umsetzbarkeit des Enteignungsvolksbegehrens prüft, ist die Vergesellschaftung von großen Immobilienkonzernen rechtssicher möglich. Das Land Berlin habe die nötige Gesetzgebungskompetenz und könne Konzerne unter Marktwert entschädigen. Unterstützen Sie die Forderung nach Enteignung?

Alles, was dafür sorgt, dass sich die Lage am Wohnungsmarkt entspannt, und legitim ist, sollte umgesetzt werden. Wenn es nicht anders geht, dann müssen Bestände von großen gewinnorientierten, börsennotierten Immobilienkonzernen vergesellschaftet und wieder in den kommunalen Bestand integriert werden.