Demos und Feiern am »Australia Day«

Sydney. Begleitet von landesweiten Protesten haben die Menschen in Down Under ihren Nationalfeiertag »Australia Day« begangen. Mit dem Tag wird der Ankunft der »First Fleet« in Sydney Cove am 26. Januar 1788 gedacht, in deren Folge der Kontinent kolonisiert wurde. Die indigenen Aborigines sprechen vom »Invasion Day«: Mit der Ankunft der Europäer verbinden sie vor allem Greueltaten und Landnahme. (dpa/jW)