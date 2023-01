Slowakei gibt Panzer »Leopard« nicht ab

Bratislava. Die Slowakei ist nicht bereit, zugunsten der Ukraine auf »Leopard«-Panzer zu verzichten. Es gelte weiterhin die Vereinbarung mit Deutschland, dass die versprochenen »Leopard 2 A4« an die Slowakei geliefert werden, sagte der slowakische Verteidigungsminister Jaroslav Nad am Mittwoch der Nachrichtenagentur TASR. Gemäß dieser Vereinbarung wurde ein Panzer im Dezember von der damaligen Verteidigungsministerin Christine Lambrecht an die Slowakei übergeben, 14 weitere sollen bis Jahresende 2023 geliefert werden. (dpa/jW)