Selenskij gegen Verhandlungen mit Putin

Kiew. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat Verhandlungen mit Russland eine Absage erteilt. Gespräche seien erst möglich, wenn Russland seine Soldaten abziehe, seinen Fehler eingestehe und es eine neue Führung in Moskau gebe, sagte Selenskij dem britischen Sender Sky News in einem am Donnerstag ausgestrahlten Interview. Bereits Ende September 2022 hatte Selenskij per Dekret Verhandlungen mit Russland verboten. (dpa/jW)