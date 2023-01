Thailand: 28 Jahre Haft für Königsbeleidigung

Bangkok. Ein thailändisches Gericht hat einen Mann wegen Majestätsbeleidigung zu 28 Jahren Gefängnis verurteilt. Wie sein Anwalt am Donnerstag mitteilte, befand das Gericht in der Stadt Chiang Rai den 29jährigen Mongkol Tirakote für schuldig, den thailändischen König Maha Vajiralongkorn in zwei Onlinekommentaren verunglimpft zu haben. (AFP/jW)