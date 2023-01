Städtetag: »Jede fünfte Klinik insolvenzgefährdet«

Chemnitz. Der Deutsche Städtetag warnt vor einem Kliniksterben. »Jedes fünfte Krankenhaus ist insolvenzgefährdet«, sagte Vizepräsident Burkhard Jung (SPD) am Donnerstag nach einer Tagung in Chemnitz. Die Zahl der Behandlungen sei zurückgegangen, während sich die Kliniken gravierenden Kostensteigerungen etwa bei Energie, aber auch bei Lebensmitteln, Material und Medikamenten gegenübersähen. Es drohten reihenweise Schließungen, so Jung, der Oberbürgermeister von Leipzig ist. Ihm zufolge müsste der Bund Soforthilfen in Höhe von rund drei Milliarden Euro bereitstellen, um den Kollaps noch zu verhindern. (dpa/jW)