Neonazi wegen Angriffs auf Jamaikaner verurteilt

Berlin. Nach einem Messerangriff auf einen Jamaikaner hat das Amtsgericht Berlin-Tiergarten einen Neuköllner Neonazi zu zwei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt. Das Gericht sprach Maurice P. am Mittwoch unter anderem der zweifachen gefährlichen Körperverletzung schuldig, wie eine Sprecherin sagte. Die Attacke, bei der der 29jährige den anderen Mann mit einem Cuttermesser am Hals verletzte, ereignete sich am 4. Juli 2021 in den frühen Morgenstunden vor einer Diskothek im Bezirk Neukölln. Außerdem stellte das Gericht fest, dass P., der zudem wegen Zeigens von Nazisymbolen verurteilt wurde, 2018 an einem Angriff auf eine linke Szenekneipe in Neukölln beteiligt war. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (AFP/jW)