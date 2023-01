Bericht: US-Klage gegen Google erwartet

Washington. Das US-Justizministerium will einem Medienbericht zufolge die Marktmacht von Google bei Onlinewerbung begrenzen. Die Behörde könnte noch in dieser Woche Klage gegen den Suchmaschinenbetreiber einreichen, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf »Insider«. Die erwartete Klage wäre das zweite von einer US-Bundesbehörde angestrengte Wettbewerbsverfahren gegen Google. Im Jahr 2020 hatte das Justizministerium die marktbeherrschende Stellung des Konzerns bei Internetsuchen unter die Lupe genommen. Dieses Verfahren soll nun im September eröffnet werden. Der Konzern macht etwa 80 Prozent seines Umsatzes mit Onlinewerbung. (Reuters/jW)