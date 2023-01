Iran: Erneut Militärhilfe für Syrien angekündigt

Teheran. Der Iran hat erneut Militärhilfe für Syrien angekündigt. »Wir sind bereit, den syrischen Streitkräften im erforderlichen Umfang und in den erforderlichen Bereichen zu helfen«, zitierte die Nachrichtenagentur Tasnim am Dienstag den Kommandeur der iranischen »Revolutionsgarden« (IRGC), Hussein Salami. Die Zusagen machte der General beim Besuch des syrischen Verteidigungsministers Ali Mahmud Abbas in der IRGC-Zentrale. Unterstützung sagten die »Revolutionsgarden« vor allem im Bereich der »Cyberkriegführung« zu. Salami nannte keine konkrete Summe für die wiederholte Militärhilfe. (dpa/jW)